De impulsiviteit van president Trump en het Turkse offensief in Syrië kunnen zware gevolgen hebben voor Europa

Volgens lekken naar de Amerikaanse pers is president Trump in zijn telefoontje van zondag met president Erdogan afgeweken van de hem aangereikte talking points. De bedoeling zou zijn geweest dat hij met de Turkse president zou praten over de plannen voor een veilige zone in het noorden van Syrië, maar níét dat hij het licht op groen zou zetten voor een Turkse militaire operatie.

Trump ging dus off script; hij dwaalde af van het vooropgestelde scenario, zoals hij dat wel vaker doet. Hij zou Erdogan gezegd hebben dat een beperkte operatie wel kon, en dat - áls de Turken zouden binnenvallen - de Amerikaanse soldaten zouden vertrekken. Dat werd later ook de mededeling van het Witte Huis die iedereen verraste en in snelheid nam: de Koerden, de Europese bondgenoten, maar zelfs het Pentagon.

Wat de president precies bezielde, is niet duidelijk. Hij verantwoordde zijn besluit op Twitter met zijn bekende argumenten dat de VS niet overal in zinloze oorlogen in het Midden-Oosten betrokken moeten blijven - de isolationistische kant van zijn America First-ideologie. Maar het is ook mogelijk dat hij zich liet overtuigen door een boze president Erdogan, die ontstemd was omdat hij Trump niet lang had kunnen spreken op de Algemene Vergadering van de V.N. in New York, en die al lang aandrong op Amerikaans groen licht voor zijn hervestigingszone in Syrië.

De goodwill van Trump voor Turkije is opmerkelijk. De Turkse beslissing om een Russisch luchtafweersysteem te kopen wekt al maandenlang ergernis in politieke en militaire kringen in Washington. Daarbij komt dat Turkije in het noordwesten van Syrië milities steunt die zonder meer als jihadistisch kunnen worden beschouwd. Dat zijn twee vreemde beleidslijnen voor een NAVO-bondgenoot van de VS.