Brok graniet Simone Biles breekt medaillerecord: "Ze doet iets aartsmoeilijks er zo simpel uit zien"

En dat levensverhaal, dat leest niet bepaald als een sprookje. Simone Arianne Biles werd geboren op 14 maart 1997 in Columbus, Ohio. Ze was de derde in een gezin van vier kinderen. Hun ouders waren zwaar verslaafd aan alcohol en drugs en niet in staat om voor hun kroost te zorgen. De overheid haalde de kinderen weg, de ouders speelden verder geen enkele rol meer.

Simone was op dat moment 3 jaar. Samen met haar jongere zusje Adria werd ze ondergebracht bij haar grootouders, Ron en Nellie Biles, die de zusjes drie jaar later adopteerden. Al op die leeftijd was Simone een echte moeder voor haar zusje, een rol die ze moelijk kon loslaten, ook toen ze in een stabiele omgeving belandde. Met behulp van begeleiding vond iedereen in het gezin zijn nieuwe plek.

En zo kon Simone nieuwe horizonten verkennen. Letterlijk. Op de sofa probeerde ze salto's te maken. En een bed, dat is toch een perfecte springplank? En zoals dat zo dikwijls gaat, speelt het toeval een grote rol. Een schooluitstapje werd afgelast en in de plaats kwam een bezoekje aan het gymcenter. De toen 6-jarige Simone kwam thuis met een flyer voor turnlessen. En dat was de start.