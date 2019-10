Kinderpsychiater Peter Adriaenssens op emeritaat: "Pesten op sociale media is de nieuwe bron van depressies bij kinderen"

"Als je vertrekt word je geconfronteerd met je kerkhof. Iedere arts en hulpverlener heeft een stukje kerkhof. In mijn geval kinderen, jongeren die ik verloren ben, meestal door zelfmoord." Het waren niet altijd verhalen met een goede afloop in de 35-jarige carrière van kinderpsychiater Adriaenssens. Ondanks al het lijden, is hij verder blijven gaan en heeft hij het zijn missie gemaakt om zijn werk ook te communiceren naar de buitenwereld toe. Dat was helemaal nieuw zegt Adriaenssens: "Het was lang niet gewoon om met de media te praten. 'Dat doe je toch niet, want die vervalsen je woorden', klonk het. Ik heb daar geen negatieve ervaring mee gehad."

En zo werd Peter Adriaenssens "de man die zijn volk leerde opvoeden". Hij zegt dan ook dat hij het meeste voldoening haalde uit de vele complimenten van ouders die na een lezing naar hem toe kwamen om hem te bedanken.