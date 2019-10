Koerden komen op straat in Antwerpen, Turkse president Erdogan is kop van jut

In Antwerpen zijn zo'n 150 Koerden samengekomen voor een manifestatie op de Groenplaats. Vooral de Turkse president Erdogan is voor de betogers kop van jut. De Koerden zijn kwaad omdat de internationale gemeenschap niet reageert op de Turkse inval in het noorden van Syrië. Ze wijzen er op dat 11.000 Koerden in Syrië gesneuveld zijn in de strijd tegen terreugroep IS en vragen daarom een duidelijk signaal van ons land en Europa tegen Turkije