De strijd tussen de Koerden en Turkije: een overzicht in drie kaarten

Woonden de meeste Koerden eeuwenlang in het Turks-Ottomaanse rijk, dan stelde de val van dat rijk na de Eerste Wereldoorlog kansen en uitdagingen. Op de vredesconferentie in 1919 stelden een Koerdische delegatie de oprichting van een eigen staat voor in wat nu Turkije, Irak, Syrië en Iran is (zie groene lijn in onderstaande kaart). In het verdrag van Sèvres van 1920 tussen Turkije en de geallieerde mogendheden werd dat afgezwakt tot een veel kleinere autonome regio rond Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije (gebied in het geel). De andere Koerdische gebieden werd opgenomen in het Britse mandaatgebied Irak of de Franse tegenhanger in Syrië. Het uiteindelijke vredesverdrag van Lausanne in 1923 was veel gunstiger voor de nieuwe Turkse republiek en er was daar geen sprake meer van autonomie voor de Turkse Koerden.