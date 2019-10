Lochristi wil files aanpakken door gratis bureaus aan te bieden

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat bijna 75 procent van de inwoners van Lochristi elke dag met de wagen naar Gent, Antwerpen of Brussel rijdt voor hun werk. Ongeveer de helft daarvan doet er soms meer dan een uur over. En het openbaar vervoer is niet altijd een alternatief, zegt het gemeentebestuur. Daarom bekijkt Lochristi nu hoe mensen dichter bij huis kunnen werken.

Gratis bureau

Lochristi zoekt nu 20 autobestuurders om 3 maanden lang een gratis bureau in de gemeente aan te bieden. Zo hoeven ze dus niet meer in de file te staan, maar kunnen ze in Lochristi blijven om te werken. De gratis bureaus komen in een bedrijvencentrum langs de Antwerpsesteenweg in Lochristi. Met toestemming van hun werkgever kunnen ze daar 2 of 3 dagen per week gratis werken.

Het is een proefproject voor 3 maanden, daarna wordt het geëvalueerd.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Lochristi.