Man van 85 gestorven bij zware woningbrand in Ichtegem

Een woning op een landbouwbedrijf in de Zuidstraat in Ichtegem staat in brand. De rookpluim is tot kilometers ver te zien. De brandweerposten zijn massaal ter plaatse, ook uit naburige gemeenten. Ook Fluvius is er om de elektriciteit af te koppelen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het staat wel vast dat de bewoner, een man van 85, gestorven is.