Martine Tanghe leent opnieuw haar stem aan animatiefilm

In de nieuwe animatiefilm "Solan & Ludwig: reis naar de maan" speelt Martine Tanghe een rol die op haar lijf is geschreven. Ze leent haar stem aan een nieuwsanker in de komische avonturenfilm. Vorig jaar speelde ze ook al eens een kleine rol als burgemeester in de Nederlandstalige versie van de animatiefilm "The Grinch".