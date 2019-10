Mensenrechtenadvocate over politiegeweld in Ecuador: "Dit hebben we alleen nog maar gezien in tijden van dictatuur"

Sinds president Lenín Moreno vorige week de subsidiëring van benzine en diesel afschafte is er in verschillende Ecuadoriaanse steden hevig protest uitgebroken. "Het is nog geen enkele dag rustig gebleven", vertelt Carrión, "en het geweld blijft toenemen. Gisteren heeft de repressie door de ordetroepen een hoogtepunt bereikt. Dit hebben we alleen nog maar gezien in tijden van dictatuur."