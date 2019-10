Minister van Nationale Veiligheid Wiranto is neergestoken door jihadisten in Indonesië

De daders werden opgepakt. Uit onderzoek zou blijken dat ze geradicaliseerd waren onder invloed van propaganda van de moslimterreurgroep IS. Hij zou onder meer banden hebben met de lokale terreurgroep JAD (Jamaah Ansharut Daulah), die zich achter het vaandel van IS heeft geschaard. President Joko Widodo heeft de veiligheidsdiensten bevolen om het netwerk achter de aanslag op Wiranto onschadelijk te maken.

Terreur komt wel vaker voor in Indonesië, maar het is erg uitzonderlijk dat de -doorgaans goed beveiligde- topfiguren zoals Wiranto daarvan het slachtoffer worden. Wel ontsnapte in 2011 de gouverneur van de provincie Zuid-Sulawesi aan een aanslag.

Wiranto is sinds 2016 minister van Nationale Veiligheid in de regering van president Widodo. Hij is echter zelf erg omstreden. Wiranto komt uit de kring rond ex-dictator Suharto en werd door een onderzoeksteam van de Verenigde Naties verantwoordelijk gesteld wegens de bloedige onderdrukking van een onafhankelijkheidsbeweging in Oost-Timor in 1999. Daar zouden toen duizend mensen zijn omgekomen. Oost-Timor is nadien wel onafhankelijk geworden.