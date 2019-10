NASA lanceert satelliet om het "weer in de ruimte" te voorspellen

Wetenschappers hebben lang gedacht dat de ionosfeer enkel beïnvloed werd door het "weer in de ruimte", zoals zonnestormen. Maar sinds een tiental jaar is er steeds meer bewijs dat ook grote weerfenomenen op aarde, zoals orkanen, de ionosfeer kunnen beïnvloeden.

"We hebben het bewijs dat het weer op aarde gelinkt is met het weer in de ruimte, maar we hadden geen goede manier waarop we dat op die hoogte konden bestuderen", zegt Scott England, projectleider van het ICON-project in een persbericht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. "De nieuwe satelliet heeft alle middelen aan boord om dat wel te doen."