Nieuwe fileborden op E17 en E34 om nog meer ongevallen te vermijden

De voorbije dagen zijn verschillende ongevallen gebeurd op de E17 in Sint-Niklaas en de E34 in Sint-Gillis-Waas, ter hoogte van de werken aan de Oosterweelverbinding. Ze gebeurden allemaal in de staart van een file richting Antwerpen.

"Daarom gaan we speciale borden plaatsen. We willen die filestaarten extra beveiligen", zegt Annik Dirkx van Lantis, het bedrijf dat de werken aan de Oosterweel uitvoert. "Ze komen zowel in de middenberm, als aan de rechterkant van de snelweg."

Werken duren nog lang

"De meest recente ongevallen hebben niet noodzakelijk met onze werkzaamheden te maken. Toch willen we deze investering doen, omdat we als bouwheer een veilige omgeving willen garanderen. De werken zullen nog heel lang duren en zullen veel plaats in beslag nemen, dus het is nodig."

Sneller dan huidige borden

De borden verzamelen data zoals de mobiele app Waze dat doet, weet Dirkx. "Op die manier kunnen ze de autobestuurders al veel vroeger waarschuwen voor een file, zodat die zeker op tijd hun snelheid minderen."

"De borden die er nu al zijn boven de snelweg, om bijvoorbeeld de maximumsnelheid van dat moment weer te geven, die blijven ook hangen. De extra borden zullen de mensen gewoon nóg vroeger verwittigen dat er een file aankomt."