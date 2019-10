Nieuwe musea of stad op stelten? Dit heeft het weekend voor u in petto

Zondag is het "Sociaal wonendag", want precies 100 jaar geleden werd de "Nationale maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken" opgericht. Zo'n 50 projecten en werven houden daarom opendeurdag, zo kunt u bijvoorbeeld gaan kijken hoe het Militair Hospitaal in Brugge er na de renovatie zal uitzien. Op verschillende plekken in Vlaanderen worden rondleidingen georganiseerd. Let op: soms moet je je inschrijven via deze website. Prettig weekend!