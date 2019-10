Uitzonderlijk: twee Nobelprijzen Literatuur, Peter Handke en Olga Tokarczuk laureaat

Peter Handke (76) is de winnaar van dit jaar. Hij is een toneelschrijver, dichter en essayist. Zijn debuutroman is "De wespen" uit 1966. Hij is een groot vernieuwer van het theater vanaf de jaren 60. In zijn toneelstuk "Publikumsbeschimpfung" keert hij de rollen van het theater om: de acteurs beschimpen het publiek. Hij schreef in een vernieuwende oneerbiedige taal ook boeken die verfilmd zijn, zoals "De linkshandige vrouw" en "De angst van de doelman voor de strafschop". Hij is een controversiële auteur. In de jaren 90 haalde hij het nieuws met zijn begrip voor de Serviërs tijdens de Joegoslavische oorlogen.