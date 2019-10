Wie krijgt straks de Nobelprijs voor de Vrede? Dit zijn de 10 grootste kanshebbers

Hajer Sharief is zo een jongere die zich actief inzet om het vredesproces in haar land te steunen. De Libische vredesactiviste was als 19-jarige medeoprichter van Together We Build It, een netwerk van maatschappelijke organisaties die een vreedzame democratische overgang in Libië ondersteunen. Bovendien zet Sharief zich in om gewelddadig extremisme en radicalisering in Libië het hoofd te bieden.

Daarnaast is er ook Ilwad Elman. De Somalisch-Canadese activiste heeft samen met haar moeder, Fartuun Adan, het Elman Peace and Human Rights Center opgericht in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Ilwad Elman zet zich in voor talloze sociale doelen en initiatieven die de problematiek van geweld tegen vrouwen aankaarten.