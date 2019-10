Vermiste pony Black duikt na vier maanden weer op

Die pony liep eind mei verloren in het natuurreservaat De Westhoek in De Panne. Het dier is van een Waals meisje. Zij viel toen van de pony, waarop het dier wegliep. Er is toen met man en macht naar gezocht. Tot woensdag was Pony Black spoorloos. Maar plots stond het dier helemaal uitgemergeld op een wandelpad. De pony is onderzocht door een dierenarts en eigenlijk is het dier tamelijk gezond. Het meisje uit Wallonië is woensdag nog naar de kust gereden voor een dolenthousiaste hereniging. Volgens de eigenaar van de manège waar de eigenaar van de pony toen verbleef, is het een mirakel dat het dier nog levend is opgedoken.