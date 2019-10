Woonbonus of niet, maak de spelregels opnieuw uniform voor iedereen

Willen we dit in de toekomst voorkomen, dan moeten alle partijen elkaar in de komende maanden recht in de ogen kunnen kijken. Daarom roep ik de verschillende overheden in dit land op om met de vastgoedsector rond de tafel te gaan zitten. Alleen met gelijke spelregels en in alle transparantie kunnen we opnieuw zorgen dat Vlamingen, Brusselaars en Walen op een eerlijke manier een woning kunnen kopen.

En als we tot een uniforme regelgeving kunnen komen, zou het niet slecht zijn om ook eens te kijken wat er rondom ons in Europa gebeurt. In Nederland gaan inmiddels stemmen op om de overdrachtsbelasting - zeg maar: de registratierechten - volledig te schrappen voor starters op de woningmarkt. Als dát geen vereenvoudiging is.