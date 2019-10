Parlementsverkiezingen in Polen: ook Polen bij ons maken zich zorgen over hun land van herkomst

Agnieszka Kardasinska is 38 jaar oud en is al 19 jaar in België. Ze kwam hierheen voor de liefde, een Belgische man die ze leerde kennen in Spanje. Intussen is ze een succesvolle zakenvrouw. Ook al gaat ze nog heel vaak op bezoek in Polen, toch zou ze er vandaag niet kunnen wonen, omdat de maatschappij te verdeeld is: "de fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat zijn zoek in Polen op dit moment."