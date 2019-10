Presidentskandidaat Tunesië heeft de cel verlaten

De Tunesiërs kunnen volgend weekend stemmen tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die strijd is hobbelig verlopen, want één van de twee overgebleven kandidaten, zat twee manden in de cel. Nabil Karoui zat er vast op verdenking van witwassen en belastingfraude. Gisteravond is hij dan uiteindelijk vrijgelaten. Aanhangers van Karoui trokken meteen feestend door de straten van de hoofdstad Tunis. Karoui is omstreden, als zakenman, ook omdat hij verschillende mediabedrijven bezit.

Ook vorig weekend konden de inwoners van het Noord-Afrikaanse land al naar de stembus, maar dan voor de parlementsverkiezingen. Gisteravond is de uitslag officieel meegedeeld. En de Islampartij Ennahdha is de winnaar geworden. De partij haalt 52 van de 217 zetels in het Tunesische parlement. Tweede partij wordt de partij van Karoui, met 38 zetels. Het zal moeilijk worden om een stabiele regering te vormen in Tunesië want het politieke landschap is er zeer versplinterd na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend.