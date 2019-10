De winnaars van de Nobelprijzen Literatuur door de bril van Stefan Hertmans en andere schrijvers

De Pools-Belgisch filosofe en schrijfster Alicja Gescinska wachtte de prijsuitreiking vol spanning af: "Mijn man en ik zijn in de lucht gesprongen van blijdschap. Olga is iemand die nog zeer veel boeken in zich draagt. En nu ook de prijs gaat gebruiken om zich daar verder aan te wijden." Pools schrijfster en vriendin van Olga Tokarczuk, Maja Wolny, was dan weer niet verrast dat Olga een van de twee Nobelprijzen heeft gewonnen: "Zowel Olga als ik zijn grote fans van intuïtie, en ik had gisteren al een sterk voorgevoel."

Zowel Maja Wolny als Alicja Gescinska hebben Olga Tokarczuk als een zachtaardig en zeer toegankelijk persoon leren kennen tijdens interviews met haar. Wolny bezocht haar in 1999 in een afgelegen huisje in de bergen van Sudeten voor een reportage: "Ik was onmiddellijk gecharmeerd door haar, en haar ontvangst. We zijn eigenlijk direct vriendinnen geworden." Ook Gescinska viel voor de charmes van Tokarczuk tijdens een interview voor Passa Porta dit jaar: "Nog voor ik iets kon zeggen zei ze al dat ik de beleefdheidsvormen mocht laten vallen. 'Zeg maar Olga, geen 'mevrouw' gedoe'."