Rookmelders vanaf Nieuwjaar verplicht in élke Vlaamse woning, maar waar hangt u ze het best (en waar niet)?

Daarnaast is het aangewezen om een rookmelder op te hangen in de kamer waar de droogkast eventueel staat, “want dat is een plaats waar we heel vaak brand zien ontstaan”, legt Bert Brugghemans uit. Een droogkast wordt namelijk heel warm en in combinatie met stof kan hier - zeker bij slecht onderhoud - snel brand ontstaan.

Tot slot is het ook aangewezen om een rookmelder op te hangen op de plek waar je je telefoon oplaadt, omdat het risico bestaat dat de batterij in brand vliegt. Hetzelfde geldt voor batterijen van elektrische fietsen, wanneer die opgeladen worden.

“Het gevaar is niet extreem groot”, relativeert Brugghemans “maar het is gewoon heel belangrijk om in deze risicoruimtes rookmelders te voorzien”. Brugghemans raadt ook aan om toestellen met batterijen niet op te laden wanneer je niet in de buurt bent.

