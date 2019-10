Royals op zondag: De Zweden snoeien in het Huis Bernadotte en liet prins Harry Ed Sheeran écht binnen "thuis"?

Waarop Sheeran bevestigt dat hij al even werkt aan een nieuw nummer om "het onderwerp" aan te kaarten. "Ik denk dat het tijd is dat we samen moeten opstaan en zeggen: we pikken dit niet langer. We zijn roodharig (ginger, red.) en we zullen vechten!” Waarop Harry toch de ietwat gênante miscommunicatie aanpakt en benadrukt dat het gaat over geestelijke gezondheid, je goed voelen in je vel. Sheeran begint dan maar subtiel de tekst van zijn liedje, met als overtuigde titel "Gingers unite" (roodharigen verenig u), te verwijderen op zijn laptop.



Hoewel de video vol grapjes zit (Wie kiest er in godsnaam als deurbel voor "God save the Queen"?!), is er op het einde wel een bloedserieuze boodschap. Beiden richten zich naar de kijker/surfer: "Draag zorg voor elkaar, heb aandacht voor vrienden of vreemden die in stilte lijden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

