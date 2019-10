Zangeres Selah Sue over 15 jaar vzw Te Gek?!: "Ik schrik nog altijd van de hoge suïcidecijfers in ons land"

10 oktober is het Werelddag van de Mentale Gezondheid. Een belangrijke dag om het stigma rond geestelijke gezondheid in de aandacht te brengen.

Wie met vragen zit over psychische problemen, kan (gratis en anoniem) terecht bij Tele-onthaal, via het nummer 106 of via een chat op www.tele-onthaal.be. Ook bij de zelfmoordlijn, telefonisch op 1813 of via de website, vindt u een luisterend oor.