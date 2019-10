Vooral Vlaamse Thomas Cook-winkels gaan dicht, overblijvende op 21 oktober weer open

De Spaanse reisgroep Wamos neemt 62 van de 91 Thomas Cookwinkels in België over. Er gaan er dus 29 dicht, 21 in Vlaanderen, 7 in Brussel en 1 in Wallonië. In Vlaanderen blijven 33 winkels over, die onder de naam Neckermann doorgaan. Op 21 oktober gaan ze weer open. Wamos Group gaat bijna 200 van de 500 personeelsleden in dienst houden.