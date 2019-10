Turkse troepen omsingelen Koerdische grensstadjes in Syrië, maar er vallen ook burgerdoden in Turkije  

Opvallend is dat het offensief van Turkije in het noorden van Syrië grootschalig is. Er wordt gebombardeerd over meer dan 350 km en tot 50 km diep in Koerdisch gebied. De Koerden schieten echter ook terug. In de Turkse grenssteden Nusaybin en Akçakale zouden telkens drie burgers gedood zijn bij raketaanvallen. Onder hen zou een baby zijn.

