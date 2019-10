Turkse ambassadeur op het matje geroepen door minister van Buitenlandse Zaken Reynders

De MR-vicepremier verwijst ook naar de oproep van Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, om de actie stop te zetten. "De ambassadeur heeft de boodschap gekregen die de minister gisteren ook al in het parlement gebracht heeft", aldus Karl Lagatie, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

De ambassadeur kreeg onder meer te horen dat de operatie veroordeeld wordt, en dat België vraagt die operatie zo snel mogelijk te stoppen. Een militaire oplossing is niet de juiste manier om het conflict op te lossen, in de plaats daarvan moet er gewerkt worden aan een politiek proces. Reynders' woordvoerder kon niet bereikt worden om te zeggen of de minister al dan niet aanwezig was.

Vanavond zit de VN-Veiligheidsraad samen over de situatie in het noorden van Syrië. Die vergadering is er gekomen op vraag van de vijf Europese leden van de Veiligheidsraad. Behalve België zijn dat Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. "Bedoeling is om met een gezamenlijke tekst te komen die door alle leden gesteund wordt", zegt Lagatie. "Hopelijk kunnen we iedereen overtuigen. Mocht dat niet lukken, dan volgt er een statement van de vijf Europese leden." In de VN-Veiligheidsraad zijn ook onder meer Rusland, China en de Verenigde Staten vertegenwoordigd.

Ook Parijs en Rome kondigden al aan dat de Turkse ambassadeur aldaar wordt ontboden. Turkije lanceerde gisteren, ondanks internationale druk om dat niet te doen, een militaire operatie tegen de Koerdische militie YPG, een vroegere bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS in Noord-Syrië. Dat offensief kwam er enkele dagen nadat de Verenigde Staten aankondigden hun troepen terug te trekken uit de regio.