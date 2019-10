Correspondent aan Turks-Syrische grens: "Een beperkt Turks offensief, gaan ze veel weerstand ondervinden?"

Volgens Beemsterboer lijkt het in eerste instantie een beperkte Turkse invasie. "Turkije wil in het noordoosten van Syrië eigenlijk een bufferzone van 30 tot 40 kilometer diep en en 500 kilometer lang", zegt hij. "Dit eerste offensief is gericht op een grensstrook van 100 kilometer lang, tussen de steden Tal Abyad en Ras al-Ain. Dat is een dunbevolkt, overwegend Arabisch gebied, het lijkt geschikt als eerste doelwit van de Turken."

"De vraag is of ze daar ook zo veel tegenstand zullen krijgen van de Syrisch-Koerdische militie YPG of dat de YPG de Turken dit gebied laat innemen en de rest gaat verdedigen. In de rest van het noordoosten van Syrië zijn de Amerikaanse troepen nog wel actief en staat de YPG dus onder hun bescherming."