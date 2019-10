Professor David Criekemans: "Turkse inval in Syrië? Europa staat erbij en kijkt ernaar, zoals zo vaak"

De situatie voor de Koerden in het noordoosten van Syrië is penibel. Jaren stonden ze in de voorste linies in de internationale strijd tegen IS, en de indruk wordt nu gewekt dat ze in de steek gelaten worden. "Dat is inderdaad hét drama van de huidige situatie. De Koerden waren voor het Westen en voor de Europese landen in het bijzonder het belangrijkste schild tegen IS. Zij hebben heel wat grote klappen opgevangen. En nu worden ze in de steek gelaten."

De Koerden moeten ook toezien hoe ze een deel van hun heartland, hun kerngebied kwijtspelen, stipt Criekemans aan. "Dat deel in het noordoosten van Syrië, dat is hun kernland van de Koerden in Syrië. Ze moeten 30 km afstand houden van de grens. Dat gebied wordt ontvolkt, en de Turkse president Erdogan wil er een soort social engineering toepassen. Hij wil er soennitische vluchtelingen uit andere delen van Syrië plaatsen."

"Hij gaat zelfs steden bouwen om een buffer te creëren tussen de Koerden in zijn eigen land en de Koerden in Syrië. Erdogan vreest nog altijd dat de Koerden zich allemaal zouden verenigen en een Groot Koerdistan oprichten."