Turkse president Tayyip Erdogan dreigt om Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen als EU inval veroordeelt

Egypte heeft niet het recht om kritiek op ons te uiten, zei Erdogan nog, want "dat is een moordenaar van de democratie in het eigen land". Saudi-Arabië "moet in de spiegel kijken, want wie heeft Jemen in die ellende gestort", ging het verder.

Hij zei echter niets over de scherpe kritiek vanuit buurland Iran. Teheran eist dat de Turkse troepen de aanval onmiddellijk stopzetten en Syrië verlaten. De laatste jaren was er een geleidelijke toenadering tussen Turkije en Iran.

Erdogan gaf ook wat informatie over de inval zelf. Volgens hem schiet die operatie goed op en zijn er al meer dan 100 Koerdische militanten gedood.