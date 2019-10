Vandalen vernielen tiental auto's in Houthalen-Helchteren

Een tiental auto's werd vernield, onder meer ook enkele bestelwagens. Eén van de slachtoffers is aannemer Ronny Lijnen: "Het gaat bij mij om twee bestelwagens, één is volledig in de vernieling, daar is niet meer mee te rijden, die moet getakeld worden." Volgens Ronny zijn bij hem in de wijk zeven tot acht mensen benadeeld, met glasschade en kapotte ruiten. Hij vraagt zich af waarom dit gebeurt. "Het is een schande, je staat machteloos, je wil gaan werken, je staat 's morgens op en je ziet al die schade... waarom? We stellen ons al lang de vraag, hier wordt veel vernield."