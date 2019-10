Vijf redenen waarom "Recht en Rechtvaardigheid" de Poolse verkiezingen wint

De Poolse economie draait als een lier. In 2018 groeide het BNP met 5,1 procent. Ook dit jaar houdt dat groeiritme aan. De Polen worden geleidelijk aan rijker. Het beschikbare maandelijkse inkomen per persoon (dus ook baby’s en ouderlingen meegerekend) bedroeg in 2018 394 euro. In de vier jaar dat "Recht en Rechtvaardigheid" regeert, is dat een stijging met 22 procent. En de werkloosheid is met 4 à 5 procent bij de laagste in heel de Europese Unie.

In vier jaar van Recht en Rechtvaardigheid zijn de inkomsten uit BTW met 12 miljard gestegen. Met dat geld voert de regering een bijzonder gul beleid. In het Westen wordt Recht en Rechtvaardigheid algauw en nogal gemakzuchtig als een "rechtse" partij weggezet, en dat klopt ook voor wat culturele en ethische kwesties betreft, maar op sociaal-economisch gebied is ze ronduit sociaaldemocratisch.