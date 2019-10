Violist staakt protest tegen plannen Sint-Annakerk: "Gentenaars zijn makke schapen"

De Gents-Russische violist woont al sinds 1990 in de Artveldestad. De man is geen onbekende in de muziekwereld. Hij won zelfs ooit de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. De afgelopen jaren gaf hij vaak concerten, maar hij zoekt ook de Gentse straten op als straatmuzikant. Hij voelt zich enorm verbonden met de stad, en zit er enorm mee in dat hij niet heeft kunnen stoppen dat de Sint-Annakerk verandert in een supermarkt. Hij begrijpt niet hoe dit mogelijk is, een kerk is heilig voor hem en moet een plaats zijn waar stilte is en waar kan gemediteerd worden.



Bezverkhny heeft nu na negen maanden protest het gevoel dat hij niks meer kan doen, maar toch stopt hij niet helemaal met protesteren. Hij hangt de stad Gent vol met protestbordjes met de tekst: "Barbaren komen, maar schapen zwijgen. Gentenaars, jullie verloren de vechtgeest. Ik stop."

Oproep

Bezverkhny hoopt toch nog dat de Gentenaars mee willen protesteren, en nu eens echt zelf op straat willen komen:"Als er een Gentse revolutie zou komen en de mensen blokkeren het stadhuis, dan ben ik mee!" Of zijn oproep gevolg zal krijgen én iets zal uithalen is onzeker. De plannen om van de kerk een supermarkt te maken zijn al erg concreet en zijn al op de Gentse gemeenteraad besproken. De bijhorende appartementsgebouwen, waarvan eerst sprake, komen er niet. De stad vraagt Delhaize ook om meer ruimte te voorzien voor groen. De supermarktketen wil aan de Sint-Annakerk ook een restaurant, wijnbar en buurttuin. Eind oktober neemt de stad een definitieve beslissing over de herbestemming.