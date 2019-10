Vlaams minister-president Jambon (N-VA) pleit voor economische sancties tegen Turkije na inval in Noord-Syrië

"Wat voor de hand ligt voor mij, is dat we zwaar inzetten op economische sancties tegen Turkije en dat het diplomatieke apparaat in gang schiet om te proberen Erdogan (de Turkse president, red.) en zijn staf op andere gedachten te brengen. De aankoop van Turkse producten en het terbeschikking stellen van Europese producten aan Turkije moet grondig bekeken worden."

Maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. "Tegenover een machtig land als Turkije moet je indruk maken. Europa kan gewicht in de schaal leggen, het is noodzakelijk dat we dat op een eendrachtige manier op Europees niveau doen."

"Vlaanderen alleen daar iets laten doen, is een druppel op een hete plaat", stelt minister-president Jambon. "Maar Vlaanderen zal haar verantwoordelijkheid nemen binnen het Europese kader."