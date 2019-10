Vlaamse regering levert voorlopig geen materiaal met mogelijk militaire doeleinden meer aan Turkije

Welk materiaal Vlaanderen nu precies tegenhoudt, wil Jambon dus niet zeggen. Volgens het Vlaams Vredesinstituut is de zuivere militaire uitvoer vanuit Vlaanderen in elk geval relatief beperkt. "De houding van de regering-Jambon nu is ook niet echt nieuw", zegt Diederik Cops van het Vredesinstituut. "Er is al langer een zekere sympathie bij de N-VA voor het nationalisme van de Koerden. Vlaanderen is daardoor altijd kritischer geweest dan buurlanden omtrent uitvoer naar Turkije, hoewel Turkije wel een NAVO-bondgenoot is."

De rapportage over de militaire uitvoer naar Turkije vanuit de Vlaamse regering is ook vrij duidelijk, zegt Cops. Bij het zogenoemde dual-usemateriaal waarover vandaag sprake is, is dat minder het geval. Noch het Vredesinstituut, noch het Vlaams Parlement heeft er een duidelijk zicht op om welke producten het gaat. "Meestal wordt enkel een heel technische omschrijving van het product gegeven."

De meeste van die dual-useproducten zijn in de eerste plaats voor civiel gebruik bedoeld, maar het is heel moeilijk te achterhalen wie uiteindelijk de eindgebruiker is, geeft Cops aan, en dus of het al dan niet om een militaire eindgebruiker gaat. "De Vlaamse regering zou daarin zeker nog stappen kunnen zetten om transparanter te zijn."