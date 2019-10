Oud-minister Jo Vandeurzen (CD&V) wordt voorzitter van UHasselt en ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant

Voormalig CD&V-minister Jo Vandeurzen heeft er niet bepaald lang gras over laten groeien. Want nadat hij vorige week de deur van zijn kabinet achter zich dicht trok, kondigt hij nu aan dat hij voorzitter wordt van het nog op te richten ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant. Dat ziekenhuisnetwerk dient nu een vraag in om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 januari

Alle ziekenhuizen in Vlaanderen moeten vanaf 1 januari 2020 lid zijn van een erkend ziekenhuisnetwerk. De overheid wil op die manier de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren. Ruim twee jaar geleden hadden het AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven daarover al een intentieverklaring ondertekend. De vier ziekenhuizen werkten sindsdien verder aan de structuur van het netwerk.

Oude liefde

Jo Vandeurzen zal dit netwerk leiden. "Ik heb er altijd naar uitgekeken om terug te keren naar wat ik altijd graag heb gedaan: ziekenhuisbeleid en dit is een mooie kans. Mijn rol zal vooral zijn om samenwerking te stimuleren tussen de verschillende ziekenhuizen en andere hulpverleners in de eerste lijn", zegt hij.