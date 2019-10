Voor Josylvio trokken honderden fans naar Mediamarkt: Populair bij jongeren, meest gestreamde artiest in Nederland

Josylvio groeide op in het Gooi. Hij kwam naar eigen zeggen niets tekort, maar leefde ook niet in een rijk gezin, zoals vele anderen die hij rond zich zag. Hij voelde zich het best op straat. "Ik ben half Nederlands en half Egyptenaar, mijn moeder heeft blond haar en blauwe ogen en ik heet Joost - toch wist ik: ik ben geen Nederlander", zegt hij in een gesprek met NRC Handelsblad. "Het is niet fijn met tien Nederlanders uit te gaan en de enige te zijn die niet binnenkomt. Ik was liever met mijn Arabische vrienden op straat; voor hen was ik gewoon die boy. De wereld laat je zien waar je thuishoort." Het leven op de straat, waar hij vaak over rapt, kent hij dus ook echt.