VUB houdt lesmarathon over seks: "We gaan in één ruk door"

"In de media hoor en lees je tegenwoordig heel veel over seks. Een mens zou denken dat seks uit de taboesfeer is. Maar niets is minder waar", zegt Cornelis. "Er zijn nog heel veel misverstanden. Daar willen we met de lesmarathon iets aan doen. In de media gaat het vaak over de negatieve aspecten van seks, bijvoorbeeld porno of de invloed van religie. Wij willen het hebben over het dagelijkse van seks", stelt Cornelis.

Breed spectrum

"We gaan heel breed", belooft Cornelis. Iemand komt bijvoorbeeld vertellen wat je moet doen in het geval van een 'onmogelijke relatie'. Maar aan de andere kant komt ook Jean Paul Van Bendegem vertellen over seks en wiskunde. En is er ook een les over seksueel grensoverschrijdend gedrag."

Online volgen

Het gaat over een lesmarathon van 12 lesuren van 45 minuten, die om negen uur 's morgens begint en dus eindigt om negen uur 's avonds. We gaan in één ruk door, het is dus geen lachertje", waarschuwt Cornelis. De plaatsen op de VUB zelf zijn beperkt, maar je kan de les op 23 oktober online volgen via de website van de VUB. Ook middelbare scholen kunnen zo een deel van de lessen meepikken.