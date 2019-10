Stem van VRT-radionieuws Charlotte Crul wint Grote Prijs Jan Wauters

“Charlotte is iemand die blijk geeft van een excellente taalbeheersing, wie het Nederlands past als een handschoen, niet als knellend korset, iemand voor wie de taal een willig instrument is, inzetbaar in wisselende omstandigheden en voor een zeer divers publiek.” Zo beargumenteert de jury haar keuze voor Charlotte Crul als winnares van de Grote Prijs Jan Wauters 2019, uitgereikt op het VRT-taalfeest Taaldag 11 in Antwerpen.