10 jaar na 'balloon boy'-stunt: "Jongens toch, het ging hier maar over een ballon!"

Het gezin woont momenteel in een kampeerwagen in New Hampton, in de Amerikaanse staat New Hampshire, waar ze helpen met verbouwingswerken aan huizen. Richard: "Nee, ik ben niet ontgoocheld dat dit nu ons leven is. Want ik kan zo mijn zonen een stiel leren waarmee ze de rest van hun leven iets kunnen doen. En juist door hard te werken kan je dingen veranderen." (5280)

Richard: "Mijn gezin heeft me altijd gevolgd in de ideeën die ik wilde uitvoeren. Ze hebben daar nooit over geklaagd, ze hebben die nooit in vraag gesteld. Dat is misschien de boodschap die ik geleerd heb: hou op met die Richard-‘shit’! Nu wil ik vooral dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dat hun weg makkelijker is dan die ik afgelegd heb." (5280)