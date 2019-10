Werken aan treinsporen Noord-Zuidverbinding gaan van start: "Check zeker website voor vertrek"

De werken hebben vooral tot doel om de Noord-Zuidverbinding veilig en betrouwbaar te houden in de toekomst. "De bestaande technologie is ongeveer 50 jaar oud", zegt Petit. "Die heeft het einde van zijn levensduur stilaan bereikt. Het was dus absoluut noodzakelijk om die te vervangen."

"De Noord-Zuidverbinding is nu eenmaal het drukste punt op ons spoorwegnet", verklaart Petit. "Elke dag passeren daar 1.200 reizigerstreinen en die moet dus optimaal betrouwbaar en veilig zijn."

"De nieuwe technologie is ook noodzakelijk voor ETCS, het Europese veiligheidssysteem dat we aan het uitrollen zijn in het ganse land", zegt Petit. "Dankzij de volledige omschakeling naar digitale technologie kunnen we betrouwbaarder treinverkeer organiseren en de veiligheid blijven garanderen. Als we zouden blijven rekenen op verouderde elektromechanische technologie, zou dat problemen kunnen geven."