Actiegroep uit Dormaal trekt naar Raad van State tegen komst asielcentrum

Vanaf midden november worden er in een leegstaand woonzorgcentrum in Dormaal zo'n 130 asielzoekers opgevangen. De komst van het asielcentrum leidt tot hevig protest in de stad. Actiegroep "Genoeg is Genoeg" trekt nu zelfs naar de Raad van State. "Asielzoekers passen niet in onze samenleving", zegt Dave Tweepenninckx. "Wij zijn een kleine gemeenschap van een 300-tal mensen. Als er 130 mensen bijkomen, dan wil dat zeggen dat ons dorp met 50 procent wordt vergroot. Dat past gewoon niet bij ons."

Wat gaan de asielzoekers doen?

Ook het feit dat er niet echt iets te doen is in de buurt, ziet de actiegroep als een probleem. "Er is niets van recreatie in de buurt, wat gaan die mensen hier de hele dag doen? Het is een open asielcentrum dat dag en nacht open zal zijn. Wij stellen ons daar toch vragen bij. Wij vrezen dan ook voor criminaliteit."

Uitspraak

Ook het stadsbestuur van Zoutleeuw besliste eerder om advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocatenkantoor over de mogelijkheid om via juridische weg het asielcentrum tegen te houden. Overleg met bevoegd minister, Maggie De Block (Open VLD), leverde niets op. De uitspraak van de Raad van State valt op 24 oktober.