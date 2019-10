Alexei Leonov, de eerste ruimtewandelaar, is overleden

Daarna werd hij geselecteerd voor de eerste Sovjet-Russische missie naar de maan, maar die werd geschrapt, net als een aantal andere projecten waaraan Leonov had moeten deelnemen.



Toch zou hij nog een keer terugkeren in de ruimte. In 1975 was hij de bevelvoerder van de Russische Sojoez-capsule in een andere historische missie, waarbij het tuig in de ruimte werd vastgekoppeld aan een Amerikaanse Apollo-cabine en de ruimtevaarders bij elkaar op bezoek gingen als gebaar van goede wil. Het was de eerste samenwerking tussen Amerikanen en Russen in de ruimte die later zou opgevolgd worden door de missies naar de ruimtestations Mir en ISS.



De Apollo-Sojoez-missie was zijn laatste tocht naar de ruimte. Leonov werd hoofd van het opleidingsinstituut voor Sovjetkosmonauten en schreef een aantal boeken, onder meer een met de Amerikaanse astronaut David Scott over de Russisch-Amerikaanse race in de ruimte.