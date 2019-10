Antwerpse stadsbestuur gaat komende jaren 2 miljard investeren: dit zijn de plannen

Samen met Vlaanderen wil Antwerpen de komende jaren ook de afspraken van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Antwerpse ring en de leefbaarheid nakomen. Daar hoort ook een modal shift bij en daarvoor wil het stadsbestuur verder samenwerken met De Lijn aan nieuwe tramprojecten. Er is ook geld voorzien voor nieuwe fietsinfrastructuur. Ook projecten als de Via Sinjoor - een wandelboulevard van Centraal Station tot Schelde - en het park op de Gedempte Zuiderdokken moeten de leefbaarheid ten goede komen.

Voor jongeren plant de stad de komende jaren bijkomende ontmoetingsplekken, maar ook een "urgentieplan" om de ongekwalificeerde uitstroom in te dijken en zoveel mogelijk jonge Antwerpenaars naar een job te begeleiden. In het onderwijs moeten er 11.000 plaatsen bijkomen, voornamelijk in secundaire scholen, en daarvoor heeft de stad alvast 200 miljoen euro voorzien.

"De stad en haven verkeren in economische bloei en we zien erop toe dat de Antwerpenaar daarvan kan meegenieten", zegt De Wever. "Antwerpen staat momenteel in de steigers, ook letterlijk met onder meer de Oosterweelverbinding. We moeten ervoor zorgen dat we onze jongeren naar die vele duizenden nieuwe jobs leiden."