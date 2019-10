Zieke baby Pia heeft het dure medicijn Zolgensma gekregen, "nu afwachten of de behandeling aanslaat"

De behandeling bestond uit een infuus, en moet de spierziekte van Pia tegenhouden. Het is nu afwachten of het medicijn ook echt gaat werken en hoe de toestand van Pia zal evolueren: "De eerste grote stap zou zijn dat ze zelfstandig zou kunnen recht zitten," zegt Ellen. “Dan kan ze in een rolstoel een mooi en zelfstandig leven leiden. We willen nu vooral voorzichtig zijn en het middel de tijd geven. Uit contact met ouders van een kindje uit Duitsland dat het middel kreeg, blijkt dat de vooruitgang spectaculair kan zijn, maar het is nu echt afwachten.”