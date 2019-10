Basiliek van Dadizele haalt bijzonder relikwie naar ons land: haren van paus Johannes Paulus II

"De haartjes zitten ingewerkt in een klein doosje", zegt André Monstrey, pastoor in de basiliek in Dadizele. "En het is mooi versierd. Het kan dan bezichtigd worden. Dat kan ook vereerd worden door een kus te geven of te bidden "tot de heilige paus." Vanaf mei 2020 kan je het relikwie bezichtigen in de basiliek.