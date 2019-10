Belgische prinses Esmeralda opgepakt bij klimaatprotest in Londen

Esmeralda werd in een combi weggebracht, ondervraagd en in een cel gestopt. Alles samen zat ze zo'n vijf uur vast, zei ze aan de krant L'Echo. Ze was er naar eigen zeggen op voorbereid, maar zat toch met een klein hartje in het politiebureau. Het was niet de eerste betoging voor Esmeralda; ze is van plan om nog vaker op straat te komen: "Hoe meer mensen van alle leeftijden en alle lagen van de bevolking manifesteren, hoe groter de impact."



"De noodtoestand roept ons allemaal op om druk te zetten op regeringen om dringend actie te ondernemen," schrijft prinses Esmeralda op Twitter. Ze zet zich al langer in voor het klimaat en ontmoette al voortrekkers als Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois.