Belgische programma's grijpen naast hoofdprijs op Prix Europa

Daarnaast werd "Misia" (Klara) derde in de verkiezing van beste muziekprogramma op de radio. Het Poolse "The Man Who Sings From the Heart" was in deze categorie de winnaar.

De andere Belgische genomineerden, waaronder de Pano-reportage over Schild en Vrienden, "Fiskepark" en "Kinderen van de Kolonie", haalden het podium niet in hun categorieën.

Vorig jaar viel de Eén-reeks "Gevoel voor tumor" in de prijzen. Die ging aan de haal met de titel Beste Europese televisieserie.