VRT moet ruim 40 miljoen euro besparen in 2024: "De ondergrens is bereikt"

Volgens de vakbonden zijn er door de besparingen 250 jobs bedreigd bij de VRT. "Wij hebben de voorbije jaren al zoveel bespaard, dit is geen afslanking van de VRT maar een afslachting," zegt Michelle Graus van de socialistische bond ACOD. De christelijke vakbond ACV spreekt van een rampscenario voor de VRT en noemt de besparingscijfers "niet meer beheersbaar."

De directie zegt dat er voorlopig geen sprake is van ontslagen: "Op dit moment zijn er geen concrete gevolgen voor het personeel. Wij willen ons aanbod op peil houden het komende jaar. En we hopen dat - na onderhandelingen met de regering- ook in de jaren nadien te kunnen doen," zegt Vermeir.

Ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zegt dat ontslagen nu niet aan de orde zijn. "Ontslagen, dat is zeker niet het perspectief. We moeten bekijken wat er mogelijk is op een natuurlijke manier zoals pensionering, en hoe we misschien een deel van die mensen niet zullen vervangen. Dat moet wel werkbaar blijven en op een goede manier gebeuren voor alle medewerkers."

Herbekijk hieronder het verslag in "Het Journaal":