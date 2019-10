Bloed en spelen: wrede fresco's van gladiatoren ontdekt in Pompeii

De vondst is gedaan in wat vermoedelijk een taverne was, waar gladiatoren beneden dronken en boven prostituées bezochten, in de directe nabijheid van hun barakken. De gladiatoren vochten in het amfitheater van Pompeii, het oudst bekende uit het Romeinse rijk, dat nagenoeg ongeschonden onder de vulkanische as bewaard bleef. In onze tijd werd er een bekend filmconcert van Pink Floyd opgenomen.

"Brood en spelen" dienen om de mensen koest te houden, schreef de Romeinse dichter Juvenalis. Het entertainment opschorten werd dan weer als straf gebruikt: nadat er rellen waren uitgevochten tussen de bevolking van Pompeii en het naburige Nuceria mochten er van keizer Nero tien jaar lang geen gladiatoren in actie komen in Pompeii.