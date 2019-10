Braziliaanse experten waarschuwen voor genocide op geïsoleerde volkeren

De regering-Bolsonaro plant grote infrastructuurwerken in het Amazonewoud, het zogenaamde Baron of Rio Branco Project, en wil tegen eind deze maand wetgeving die land- en mijnbouw in inheemse territoria mogelijk maakt. Onder impuls van het anti-inheemse discours van Bolsonaro kozen mijnbouwers, boeren en illegale houtkappers in het Amazonewoud en de cerrado-savannes alvast de vlucht vooruit. Volgens een rapport van de Inheemse Missionaire Raad (CIMI) werden sinds januari 153 inheemse territoria binnengevallen, tegenover 76 in diezelfde periode vorig jaar. Ook de al 87.000 bosbranden dit jaar, een recordaantal, bedreigen inheemse territoria.